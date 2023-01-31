منها المدينة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

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أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.