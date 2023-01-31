منها تقليل خطر السرطان.. 10 فوائد طبية لقشر البرتقال

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يتعامل الكثير من قشور الفواكه بإلقائها في سلة المهملات، لكنهم لا يعلمون الفوائد الكامنة في هذه القشور، ومنها قشر البرتقال الذي ثبت طبيًا أن له 10 فوائد طبية مهمة.

وتسهم قشور البرتقال في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتسهيل عملية الهضم، وتحسين الأيض “التمثيل الغذائي”، وبالتالي الإسهام في إنقاص الوزن.

وإليك أهم 10 فوائد طبية لقشور البرتقال، وفقًا لموقع “Stylecraze”.

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1 – تقليل خطر السرطان

أشارت احدى الدراسات إلى فاعلية قشور الحمضيات في منع تكون الأورام السرطانية، ويحتوي قشر البرتقال على مركبات الفلافونويد، ومركب الليمونين، الذين يعملان على مكافحة الجذور الحرة التي تُسبب الإصابة بالسرطان.

2 – تعزيز صحة الرئة

يعمل قشر البرتقال على تطهير الرئتين وتعزيز مناعة الجسم، ومنع حدوث الالتهابات الرئوية؛ لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين C، كما يساعد قشر البرتقال على طرد البلغم وتطهير الرئة والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

3 – تنظيم مستوى السكر في الدم

أوضحت إحدى الدراسات أن قشر البرتقال يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأن الألياف الغذائية الموجودة في قشر البرتقال تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم،

4 – تقوية عضلة القلب

يحتوي قشر البرتقال على نسب مرتفعة من مركب الفلافونويد، الذي يعمل على تحسين صحة القلب، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات.

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5 – إنقاص الوزن

يحتوي قشر البرتقال على فيتامين سي الذي يساعد على حرق الدهون، كما يحتوي البرتقال على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فضلا عن نسب مرتفعة من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

6 – تعزيز صحة العين

ذكرت بعض الدراسات أن مركبات الليمونين والديكانال الموجودة بقشر البرتقال يمكنها تعزيز صحة العين، وتحسين الرؤية.

7 – تحسين عملية الهضم

أشارت إحدى الدراسات إلى أن قشور الحمضيات استخدمت في الطب القديم لعلاج اضطرابات الهضم، وتساعد الألياف الموجودة في قشر البرتقال على تعزيز الهضم وتنظيمه.

8 – مكافحة الالتهابات

بحسب إحدى الدراسات السابقة فإن قشر البرتقال له تأثير مضاد للالتهابات.

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9 – مفيدة للأسنان

تساعد قشور البرتقال في حماية الأسنان من التسوس، ويمكن استخدامها أيضًا لتبييض الأسنان والقضاء على رائحة الفم الكريهة، كما تحتوي قشور البرتقال على مضادات طبيعية للبكتيريا.

10 – نضارة البشرة

تعالج قشور البرتقال حب الشباب وتقضي على الرؤوس السوداء والخلايا الميتة في البشرة، كما تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها.