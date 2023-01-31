الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يوفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس
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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يوفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يوفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يوفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس
٠٣:٠٢:٤٦ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مخطط مخزون المواد.

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الشروط المطلوبة:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المواد، الصيدلة، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الدبلوم ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن سنتين.

نبذة عن المستشفى 

– مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءا من تاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م.

طريقة التقديم:

– وأشار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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