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“الموارد البشرية” توفر حزمة من الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة
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“الموارد البشرية” توفر حزمة من الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة

“الموارد البشرية” توفر حزمة من الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة

“الموارد البشرية” توفر حزمة من الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة
٠٣:٠٣:١٢ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030 في تمكين وتقديم كافة الخدمات والدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وقال آل حماد إن الدعم الحكومي لبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية في ميزانية 2023 يسهم في تعزيز منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتوفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، حسب “عكاظ”.

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تحديث بيانات الإعاقة

وكشف آل حماد، العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة، منها خدمة الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم، وخدمة تصنيف وتقييم الإعاقة التي تمكن المستفيدين من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار المتحدث إلى خدمة الإعفاء من رسوم التأشيرة، إضافة إلى بطاقة تسهيلات الإلكترونية التي تمكن من الدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة، ومنح المستفيدين منها خصومات على وسائل النقل الحكومية، وكذلك خدمة تصنيف الإعاقة للطلبة الجامعيين.

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