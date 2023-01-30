بالفيديو.. هطول أمطار وجريان للسيول جنوب تبوك

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير وجريان للسيول في الحرة جنوب تبوك.

ووثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في الحرة جنوب تبوك، بعد هطول الأمطار، خلال الساعات الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

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