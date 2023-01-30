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لص أمريكي يسرق سيارة ويتسبب في حادثة.. والشرطة تتدخل (فيديو)
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لص أمريكي يسرق سيارة ويتسبب في حادثة.. والشرطة تتدخل (فيديو)

لص أمريكي يسرق سيارة ويتسبب في حادثة.. والشرطة تتدخل (فيديو)

لص أمريكي يسرق سيارة ويتسبب في حادثة.. والشرطة تتدخل (فيديو)
٠٢:٥٧:٢٩ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تدخلت عناصر من الشرطة الأمريكية، لإنقاذ لص، سرق سيارة وقادها، حتى أوشك أن يصطدم بقطار شحن أثناء هربه بها، لكن السيارة انقلبت به.

مطاردة اللص

وهرب ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاماً، من الشرطة في مطاردة سريعة بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، داخل سيارة دورية مسروقة، قبل أن تصطدم بقطار شحن وتنقلب، حسب “الجديد”.

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لسبب غير معروف

ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى ملتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.

وقالت الشرطة، في بيان، إن باركر سرق السيارة عندما كان قائدها ينفذ توقفا مروريا شرطيا، سمع الضابط في اللقطات يصرخ: “شخص ما اقتحم سيارة الدورية الخاصة بي”.

ولم يكن باركر هو الهدف في التوقف المروري الأولي الذي نفذته الشرطة، وقال المسؤولون إنهم ليسوا متأكدين من سبب اقتحامه السيارة.

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الشرطة الأمريكية سيارة تصطدم بقطار شحن لص أمريكي مدينة أتلانتا ولاية جورجيا

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