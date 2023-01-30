رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام رجل مسلم بقراءة القرآن وسط حشد ومظاهرة للمسلمين أمام السفارة السويدية في لندن.

وصدح المسلم بقراءة القرآن الكريم، وسط مظاهرة غاضبة للمسلمين أمام أبواب السفارة السويدية في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن شهدت الأيام الماضية، مظاهرة حاشدة غاضبة تنديداً بجريمة حرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف على أيدي أحد المتطرفين.

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وفي وقت سابق، أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

تصرف مقيت

وقالت: “إن هذا التصرف المقيت يمس مشاعر المسلمين، ويدلّ على تعصب وكراهية لا تخدم التسامح والتعايش الذي ينادي إليه كل العقلاء في العالم, داعية العالم أجمع إلى إدانة هذا التصرف، وسنّ الأنظمة والتشريعات التي توقف هذه التصرفات المقيتة التي تؤجج الكراهية، وتخدم التطرف”.

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المملكة تدين

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

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