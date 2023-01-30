الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)
صلى ثلاثة فانصرف اثنان لعذر هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟
شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر
صراع جديد بين واشنطن وبكين.. من المسؤول؟
ارتفاع أرباح النقل البحري إلى 1040.9 مليون ريال
ما علاقة التهاب اللثة بأمراض القلب؟.. دراسة علمية تجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)

رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)

رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)
٠٢:٣٦:١٧ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام رجل مسلم بقراءة القرآن وسط حشد ومظاهرة للمسلمين أمام السفارة السويدية في لندن.

وصدح المسلم بقراءة القرآن الكريم، وسط مظاهرة غاضبة للمسلمين أمام أبواب السفارة السويدية في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن شهدت الأيام الماضية، مظاهرة حاشدة غاضبة تنديداً بجريمة حرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف على أيدي أحد المتطرفين.

احتجاجات-المسلمين-السويد-حرق-المصحف - سفارة السويد
احتجاجات-المسلمين-السويد-حرق-المصحف – سفارة السويد

اقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد

وفي وقت سابق، أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

تصرف مقيت

وقالت: “إن هذا التصرف المقيت يمس مشاعر المسلمين، ويدلّ على تعصب وكراهية لا تخدم التسامح والتعايش الذي ينادي إليه كل العقلاء في العالم, داعية العالم أجمع إلى إدانة هذا التصرف، وسنّ الأنظمة والتشريعات التي توقف هذه التصرفات المقيتة التي تؤجج الكراهية، وتخدم التطرف”.

اقرأ أيضاً:

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدين بشدة سماح السويد لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف

المملكة تدين

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

اقرأ أيضا

عاجل.. المفتي: إحراق نسخة من المصحف بالسويد استفزاز يؤجج الفتن والتطرف

الكلمات الدلالية:
السويد المصحف المصحف الشريف بريطانيا لندن

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني الباحة» يحذر من سحب ممطرة تستمر حتى التاسعة مساءً

«مدني الباحة» يحذر من سحب ممطرة تستمر حتى التاسعة مساءً

٠٤:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
الاحتلال يسلم 4 أوامر هدم لمنازل منفذي العمليات الأخيرة

الاحتلال يسلم 4 أوامر هدم لمنازل منفذي العمليات الأخيرة

٠٣:٥٥ م، الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠١٥
روسيا تشكر المملكة والإمارات على وساطة تبادل السجناء مع واشنطن

روسيا تشكر المملكة والإمارات على وساطة تبادل السجناء مع واشنطن

٠٨:١٤ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
وزير الإسكان: نستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70 ٪

وزير الإسكان: نستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70 ٪

٠٢:١٦ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *