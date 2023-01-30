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ناشط نباتي في أمريكا حاول تعطيل شاحنة لحوم..ماذا حدث (فيديو)
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ناشط نباتي في أمريكا حاول تعطيل شاحنة لحوم..ماذا حدث (فيديو)

ناشط نباتي في أمريكا حاول تعطيل شاحنة لحوم..ماذا حدث (فيديو)

ناشط نباتي في أمريكا حاول تعطيل شاحنة لحوم..ماذا حدث (فيديو)
٠٢:٥٣:١٦ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حاول ناشط نباتي في أمريكا تعطيل شاحنة لحوم، على غرار حملات النشطاء في بريطانيا، ووثق محاولته برفقة مجموعة من النشطاء، عبر مقطع فيديو.

استمر في طريقه ولم يتوقف

وأظهر الفيديو، الذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” محاولة الناشط لعرقلة الشاحنة، بأن وقف أمامها، لكن الشاحنة لم تتوقف، وسمعت صرخات من جانب بعض النشطاء الحاضرين.

وعاد موثق الفيديو إلى الصورة وقال إن السائق لم يتوقف، واستمر في طريقه حتى كاد أن يدهسه مما جعله يجاف ويهرب من أمام الشاحنة.

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الكفر بالنعم وهدرها

استمرارا لمسلسل الكفر بالنعم وهدر النعم في دول الغرب دون رقيب و لا وازع ديني، وثق مقطع فيديو متداول، في وقت سابق، قيام نشطاء نباتيين في لندن بسكب المئات من لترات الألبان في الشوارع.

ويطالب النشطاء النباتيون الحكومة البريطانية بسن قانون ينص على منع الناس بالقوة من أكل اللحوم وحظر تناول منتجاتها.

وأقدموا في المقطع، على سكب الحليب وسط الطريق العام بعد أخذه من المتاجر على مرأى ومسمع من المارة على الرغم من أزمة الغذاء الطاحنة التي تضرب العالم.

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