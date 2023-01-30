الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الموارد البشرية” توفر حزمة من الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يوفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس
لص أمريكي يسرق سيارة ويتسبب في حادثة.. والشرطة تتدخل (فيديو)
بالفيديو.. هطول أمطار وجريان للسيول جنوب تبوك
ناشط نباتي في أمريكا حاول تعطيل شاحنة لحوم..ماذا حدث (فيديو)
رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)

الرئيسية

 /

منوعات

 /

صلى ثلاثة فانصرف اثنان لعذر هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟

صلى ثلاثة فانصرف اثنان لعذر هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟

صلى ثلاثة فانصرف اثنان لعذر هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟
٠٢:٣٢:٢٨ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن سؤال حول مسألة شرعية تخص صلاة الجماعة، إذ سأل سائل: “صلى ثلاثة أشخاص جماعة فانصرف اثنان لعذر، هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟”.

إن له ما نوى

وأوضح الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو “تويتر”، أنه إذا صلوا جماعة ثم عرض عارض اقتضى أن ينصرف بعضهم، فإنه يحسب أجر الجماعة -بإذن الله- على نيتهم، مصداقا لحديث النبي ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.

اقرأ أيضا:

هل يُخص شهر رجب بأعمال صالحة؟ الشيخ الفوزان يجيب

جواز ترك الجماعة

وفي السياق ذاته، وجه سائل، سؤالا إلى الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، في وقت سابق، موضحا  أن لديه إعاقة في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه، ولكنه يسمع النداء للصلاة، فهل يجوز له ترك الجماعة.

إشادة من الخثلان 

وأشاد الشيخ الخثلان بالسائل، قبل أن يجيب على سؤاله، محييا رغبته في أداء الصلاة جماعة في المسجد، رغم ما به من مرض، وقال الخثلان: “سؤاله يدل على قوة إيمانه -إن شاء الله- وهو من النماذج المشرقة.

الكلمات الدلالية:
أجر صلاة الجماعة الشيخ صالح الفوزان فتاوى الفوزان فتوى

مواد ذات صلة

المزيد
ممثلة إماراتية ترتدي الحجاب وتحذف صورها السابقة

ممثلة إماراتية ترتدي الحجاب وتحذف صورها السابقة

٠٧:٥٨ م، الأربعاء، ١٦ مايو ٢٠١٨
اعتقال والدين بسبب سمنة طفلهما في بريطانيا

اعتقال والدين بسبب سمنة طفلهما في بريطانيا

١١:٥٣ ص، الأحد، ٠٨ يونيو ٢٠١٤
مواطن احتجزته السيول.. فاضطر لتوليد زوجته بنفسه داخل سيارته

مواطن احتجزته السيول.. فاضطر لتوليد زوجته بنفسه داخل سيارته

١١:٣٢ ص، الخميس، ١٦ أغسطس ٢٠١٨
بالفيديو.. سيارة «مجنونة» تجرّ مقطورة ترتكب «أغبى حادث»

بالفيديو.. سيارة «مجنونة» تجرّ مقطورة ترتكب «أغبى حادث»

٠٥:٣٨ م، الثلاثاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *