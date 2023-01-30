صلى ثلاثة فانصرف اثنان لعذر هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن سؤال حول مسألة شرعية تخص صلاة الجماعة، إذ سأل سائل: “صلى ثلاثة أشخاص جماعة فانصرف اثنان لعذر، هل يحسب للثالث أجر الجماعة؟”.

إن له ما نوى

وأوضح الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو “تويتر”، أنه إذا صلوا جماعة ثم عرض عارض اقتضى أن ينصرف بعضهم، فإنه يحسب أجر الجماعة -بإذن الله- على نيتهم، مصداقا لحديث النبي ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.

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جواز ترك الجماعة

وفي السياق ذاته، وجه سائل، سؤالا إلى الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في وقت سابق، موضحا أن لديه إعاقة في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه، ولكنه يسمع النداء للصلاة، فهل يجوز له ترك الجماعة.

إشادة من الخثلان

وأشاد الشيخ الخثلان بالسائل، قبل أن يجيب على سؤاله، محييا رغبته في أداء الصلاة جماعة في المسجد، رغم ما به من مرض، وقال الخثلان: “سؤاله يدل على قوة إيمانه -إن شاء الله- وهو من النماذج المشرقة.