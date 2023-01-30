ارتفاع أرباح النقل البحري إلى 1040.9 مليون ريال

تحسن أداء كافة القطاعات

وأوضحت الشركة أنها حققت مكاسب رأسمالية بقيمة 160 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، فضلا عن ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء كافة القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 2,017 مليون ريال، حسب “أرقام”.

كما حقق قطاع نقل الكيماويات والذي إيرادات بمبلغ 883 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.