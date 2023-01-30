ارتفاع أرباح النقل البحري إلى 1040.9 مليون ريال
تواصل – فريق التحرير:
حققت الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تمتلك أسطولا من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، ارتفاعا في الأرباح، بلغ 1040.9 مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح 192.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
تحسن أداء كافة القطاعات
وأوضحت الشركة أنها حققت مكاسب رأسمالية بقيمة 160 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، فضلا عن ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء كافة القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 2,017 مليون ريال، حسب “أرقام”.
كما حقق قطاع نقل الكيماويات والذي إيرادات بمبلغ 883 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.
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154 مليون ريال مكاسب رأسمالية
وعزت شركة النقل البحري أسباب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق الشركة مكاسب رأسمالية بقيمة 154 مليون ريال خلال الربع الحالي من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
وجاء ارتفاع الإيرادات نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالاخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 764 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 344 مليون ريال.