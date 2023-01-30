الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الموارد البشرية” توفر حزمة من الدعم المادي والمعنوي لذوي الإعاقة
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يوفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس
لص أمريكي يسرق سيارة ويتسبب في حادثة.. والشرطة تتدخل (فيديو)
بالفيديو.. هطول أمطار وجريان للسيول جنوب تبوك
ناشط نباتي في أمريكا حاول تعطيل شاحنة لحوم..ماذا حدث (فيديو)
رداً على جريمة حرق المصحف.. مسلم يصدح بالقرآن أمام السفارة السويدية في لندن (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر

شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر

شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر
٠٢:٣١:٥٨ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأظهر المقطع المتداول، تساقط كثيف للبرد وأجواء ماطرة في عرعر، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. هطول الأمطار على العويقيلة بالحدود الشمالية

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

اقرأ أيضا:

الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق من أمطار غزيرة حتى الجمعة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار البرد عرعر

مواد ذات صلة

المزيد
20 متوفًى يومياً.. مَن يوقِف نزيف الدماء المتدفق على الطرقات؟

20 متوفًى يومياً.. مَن يوقِف نزيف الدماء المتدفق على الطرقات؟

١١:٤٠ ص، الأحد، ٢١ يناير ٢٠١٨
«تعليم الرياض» تحدد آخر موعد لترتيب شرائح النقل

«تعليم الرياض» تحدد آخر موعد لترتيب شرائح النقل

٠١:١٦ ص، الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠٢٠
تحذير مهم من سفارة المملكة لدى فرنسا للمواطنين

تحذير مهم من سفارة المملكة لدى فرنسا للمواطنين

٠٢:٣٩ ص، الأثنين، ٠٤ مارس ٢٠١٩
تدريب 25 عضواً بـ«هيئة جازان» على مكافحة السحر

تدريب 25 عضواً بـ«هيئة جازان» على مكافحة السحر

٠٥:٢٩ م، الجمعة، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *