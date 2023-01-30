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وجه الهند القبيح..دافع عن شرف ابنته فضربوه حتى الموت
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وجه الهند القبيح..دافع عن شرف ابنته فضربوه حتى الموت

وجه الهند القبيح..دافع عن شرف ابنته فضربوه حتى الموت

وجه الهند القبيح..دافع عن شرف ابنته فضربوه حتى الموت
٠١:٥٥:١٧ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لفظ هندي يبلغ من العمر 50 عاما، أنفاسه الأخيرة، في وضح النهار، بقرية مادانيا، في منطقة براياجراج، في ولاية أوتار براديش الهندية، بعد أن ضرب بقسوة، بسبب اعتراضه على التحرش بابنته.

القبض على المتهمين الرئيسيين

وألقت الشرطة الهندية القبض على المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وقال بيان الشرطة إن المزيد من الإجراءات ستتم بناءً على تقرير أسباب الوفاة، كما تم اعتقال ثلاث نساء على صلة بالواقعة، وهن أمهات المتهمين الثلاثة الرئيسيين، حسب “الإمارات اليوم”.

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مشاجرة وضرب أفضى إلى الموت

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة، فإن ثلاثة متهمين، هم مادهاف نيشاد، وكالو نيشاد، وجولو، قاموا بالتحرش بفتاة لفظيا، وأمسكوا بيدها بالقوة، إلا أنها تمكنت من الفرار من قبضتهم.

وأبلغت الضحية والدها بالواقعة، فسارع الأب مع أحد أبنائه الذكور ذاهبا إلى مكان الواقعة، إلا أن الأب وابنه تعرضا للضرب المبرح من قبل المتهمين الثلاثة، وخمسة آخرين.

وأصيب الأب بجروح بالغة جراء المعركة مع الشبان ومعاونيهم، مما أدى إلى وفاته على باب منزله.

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