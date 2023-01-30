استشاري يوجه نصيحة مهمة لمصابي فيروس الكبد بي

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وجه د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصائح مهمة لمرضى فيروس الكبد بي.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يجب على مصابي فيروس الكبد الوبائي الحذر من تراكم دهون الكبد.

وقال د. عبدالله الذيابي: “للمصابين بفيروس الكبد بي، لابد من المحافظة على وزن مثالي لتفادي تراكم الدهون في الكبد وتدهور وظائف الكبد”.

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مرض الكبد الدهني

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة الخيرية Liver Health UK عن أعراض غير ملحوظة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتي قد تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة إذا لم يتم معالجتها سريعًا.

ولا تظهر أعراض هذا المرض بشكل مباشر لكنها تأخذ وقتًا ربما تصل إلى سنوات وهو ما يجعل من اكتشافه أمرًا صعبًا.

علامات الكبد الدهني

ولكن هناك بعض العلامات التي يجب الذهاب فورًا إلى الطبيب بمجرد ظهورها أو الشعور بها ومنها:

1 – تظهر نتوءات صفراء أو خطوط حمراء صغيرة أو طفح جلدي على الجلد.

2 – تغيرات في الشخصية ومشاكل في النوم مثل الأرق وفقدان الذاكرة والارتباك وصعوبة التركيز.

3 – يشعر الناس بالحكة في كل مكان، ويمكن أن تترسب نتوءات صفراء صغيرة من الدهون في الجلد أو الجفون.

وقالت المؤسسة إنه من الصعب إزالة النسيج الندبي في تليف الكبد في حال لم يتم تشخيص المرض جيدًا، ووجهت نصيحة بسرعة الذهاب إلى الأطباء فور ظهور أي من الأعراض السابقة.

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