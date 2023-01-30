“الشراكات الاستراتيجية” يعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمات الإدارية والمكتبية (بما في ذلك إدارة المرافق والمباني ، والصحة والسلامة ، وبيئة مكان العمل ويفضل أن يكون ذلك في: صناعة أعمال متنوعة / متعددة الثقافات

المسميات الوظيفية:

مسؤول خدمات مكاتب

المؤهلات والخبرات

دبلوم في إدارة الأعمال / الإدارة ، إدارة المكاتب ، إدارة الضيافة ، تكنولوجيا السلامة. أو مجال ذي صلة.

الشركات متعددة الجنسيات دور التطوير الاستراتيجي ، تطوير الأعمال العالمية أو . من النوع المماثل.

منسق

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. « خبرة لا تقل عن سنتين في دور دعم إداري.

مدير أمن تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس في مجال متعلق بتكنولوجيا المعلومات ) علوم الكمبيوتر ، هندسة الكمبيوتر ، أمن تكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني ، إلخ.)

ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات ويفضل أن يكون ذلك في: تنظيم مع حلول أمن تكنولوجيا المعلومات الشاملة شركة متعددة الجنسيات

خبرة في تنفيذ متطلبات الأمن السيبراني NCA

مدير تطوير التطبيقات

المؤهلات والخبرات

شهادة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات شهادة الماجستير في مجال تقنية المعلومات أو مجال إدارة الأعمال عشر سنوات فأكثر

خبرة في مجال العمل (تطوير التطبيقات).

مساعد مدير مشروع

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة ، على سبيل المثال إدارة الأعمال والاقتصاد والأعمال الدولية

يُفضل الحصول على الشهادات المتعلقة بإدارة المشاريع مثل PMP أو 2 Prince أو غيرهما.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة القوية / الواسعة في إدارة المشاريع ويفضل أن يكون ذلك في: رؤية 2030 الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

اخصائي -أول شراكات استراتيجية وتطوير اعمال:

المؤهلات والخبرات

حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والاقتصاد الكلي والعلوم السياسية والدبلوماسية العامة.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير وإدارة الشراكة أو تطوير الأعمال أو أي مجال ذي صلة ويفضل أن يكون ذلك في: التطوير الاستراتيجي ، تطوير الأعمال التجارية العالمية ، أو نوع مماثل من الدور.

صناعة أعمال متنوعة / متعددة الثقافات شركة متعددة الجنسيات

عن المركز

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP) جهة حكومية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (127).

يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات بما يُسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها.

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طريقة التقديم:

أوضح المركز، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم -( اضغط هنا).