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السجن 10 سنوات ومليون ريال غرامة.. “نزاهة”: مباشرة أكثر من 6 آلاف بلاغ لهذه الجريمة
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السجن 10 سنوات ومليون ريال غرامة.. “نزاهة”: مباشرة أكثر من 6 آلاف بلاغ لهذه الجريمة

السجن 10 سنوات ومليون ريال غرامة.. “نزاهة”: مباشرة أكثر من 6 آلاف بلاغ لهذه الجريمة

السجن 10 سنوات ومليون ريال غرامة.. “نزاهة”: مباشرة أكثر من 6 آلاف بلاغ لهذه الجريمة
٠١:١٩:٢٤ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

كشف تقرير رسمي لهيئة الرقابة والتحقيق “نزاهة”، أن بلاغات استغلال النفوذ الوظيفي خلال العاملين الماضيين2021-2022 وصلت إلى 6111 بلاغا في مختلف القطاعات الحكومية.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن فروعها تولت التحقيقات اللازمة في البلاغات المقدمة إليها.

استغلال النفوذ الوظيفي

وجريمة استغلال النفوذ الوظيفي، هي عبارة عن:

-اتجار الجاني بالنفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية.

– يتوجب في ارتكاب مثل هذه الجرائم أركان مادية ومعنوية.

– كل موظف أو شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا.

عقوبة المرتشي

ويعاقب المرتشي بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية استغلال النفوذ الوظيفي مكافحة الفساد نزاهة

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