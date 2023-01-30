مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء، 9 رجب 1444 هجرية، الموافق 31 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 9 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:10
المدينة – 6:06
الرياض – 5:38
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:40
المدينة – 7:36
الرياض – 7:08
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