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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض
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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض
١٢:٣٨:٥٨ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء، 9 رجب 1444 هجرية، الموافق 31 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 9 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:40

المدينة – 5:44

الرياض – 5:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:10

المدينة – 6:06

الرياض – 5:38

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:40

المدينة – 7:36

الرياض – 7:08

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