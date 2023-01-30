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أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة
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أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة

أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة

أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة
١٢:٤٠:٤٩ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنواع مخالفات البناء التي تستوجب العقوبة، وطالبت بالإبلاغ عن هذه المخالفات عبر تطبيق “بلدي”

أبرزها عدم وضع السياج الأرضي

وشاركت أمانة العاصمة المقدسة، فيديو توضيحي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح 7 أنواع لمخالفات البنا، وهي:

1- مخالفات عدم وضع السياج الأرضي، أو اللوحات الإرشادية، أو الإشارة التحذيرية المعاكسة عند منطقة العمل، التي تسبب خطرا على المشاة أو الحركة المرورية.

2- عدم وضع لوحة توضح أسماء صاحب العمل، والاستشاري المشرف، والمقاول.

3- مخالفات عدم نظافة الموقع أثناء العمل، وبعد الانتهاء منه.

4- عدن صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية عند منطقة العمل.

5- عدم إزالة مخلفات الحفر، بعد الانتهاء منه.

6- ترك البيارات دون أغطية واقية.

7- إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الملكية العامة.

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أمانة العاصمة المقدسة تدعو للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي”

المساهمة في أنسنة المدن

وحثت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين، على الإبلاغ عن مخالفات خلط الأسمنت على الإسفلت، عبر تطبيق “بلدي”.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كن شريكًا في تحسين المشهد الحضري لمدينتك بالإبلاغ عن مخالفات خلط الإسمنت على الأسفلت، وأرصفة الشوارع عبر تطبيق بلدي، بلاغك يساهم في أنسنة المدن، وتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية المملكة 2030″.

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