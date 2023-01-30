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الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة
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الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة

الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة

الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة
١٢:١٧:١٨ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، توقع -بمشيئة الله تعالى- تكون سحب رعدية ورياح نشطة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء.

تشمل الليث والقنفذة

وأوضح “الأرصاد”، أن التنبيه يشمل القنفذة، والليث، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

ونوه مركز الأرصاد أن الحالة يصاحبها، نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وارتفاع في الأمواج.

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تقلبات جوية على مكة

وبالأمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن تقلبات جوية –بمشيئة الله – على منطقة مكة المكرمة.

أمطار ورياح سطحية مثيرة للغبار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها هطول أمطار مع رياح سطحية مثيرة للغبار، وأنها تكون على النحو التالي:

1 – رياح سطحية مثيرة للغبار من اليوم”الاثنين” وحتى “الجمعة”.

2 – هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي “الثلاثاء” و”الأربعاء”.

* التأثيرات المصاحبة:

1 – عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية.

2 – ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية حيث تصل إلى أكثر من مترين ونصف.

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