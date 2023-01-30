الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد العلا.. تعليم ينبع يقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا
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بعد العلا.. تعليم ينبع يقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

بعد العلا.. تعليم ينبع يقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

بعد العلا.. تعليم ينبع يقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا
١١:٥٦:٥٤ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم ينبع، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تقرير الأرصاد

وكتب حساب “تعليم ينبع”، عبر موقع “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

تعليم العلا

وكانت إدارة تعليم العلا، قررت التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقال حساب “تعليم العلا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.”.

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