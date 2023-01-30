بعد العلا.. تعليم ينبع يقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

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أعلنت إدارة تعليم ينبع، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تقرير الأرصاد

وكتب حساب “تعليم ينبع”، عبر موقع “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم"عن بعد"عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس. pic.twitter.com/3WODTUuoI3 — إدارة تعليم ينبع (@MOE_YNB) January 30, 2023

تعليم العلا

وكانت إدارة تعليم العلا، قررت التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقال حساب “تعليم العلا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.”.

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