الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. المرور السري يطارد مخالفين ويضبطهم متلبسين بالرياض
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شاهد.. المرور السري يطارد مخالفين ويضبطهم متلبسين بالرياض

شاهد.. المرور السري يطارد مخالفين ويضبطهم متلبسين بالرياض

شاهد.. المرور السري يطارد مخالفين ويضبطهم متلبسين بالرياض
١١:٣٣:٠٥ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للمرور، فيديو من جهود رجال المرور السري، أثناء مطاردة مخالفين وضبطهم متلبسين بالمخالفات.

وأفاد حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال حملة المرور السري في الرياض، تتضمن التالي:

1- إساءة استخدام أنوار التلاقي.

2- عدم ترك مسافة كافية.

3- قيادة المركبة بدون لوحات.

4- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة .

واليوم أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جواً” إلكترونياً.

أهداف الخدمة

وتهدف الخدمة إلى ما يلي:

1- تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض

2- تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وإتمامها

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

إطلاق الخدمة اليوم

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

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الكلمات الدلالية:
إدارة المرور الرياض المرور السري مخالفات مرورية

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