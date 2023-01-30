إلغاء 660 رحلة جوية في أمريكا بسبب الثلوج

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تسببت عاصفة ثلجية شتوية في إلغاء 660 رحلة جوية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية في حين تأخرت 1500 رحلة وفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware.

إغلاق جامعات

وأوضحت السلطات في ولاية تكساس، في بيان صحفي اليوم، أن عدد من الجامعات أغلقت مقارها وألغت بعض الأنشطة بسبب العاصفة.

ونصحت السلطات المحلية في الولاية، قائدي المركبات بتقليل السرعة، حيث أن تراكمات الجليد أو الصقيع قد تسبب في انزلاقات بالطرق.

ومؤخرًا حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية، من عواصف ثلجية جديدة وأعاصير تجتاح البلاد في الأيام المقبلة.

تحذير الأرصاد

وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية عبر “تويتر”، إنه “من المحتمل حدوث عواصف وأعاصير شديدة ورياح قوية، على طول منطقة أركنساس ولويزيانا وتكساس وجنوب وسط الجنوب”.

وأضافت:”هناك موجة من تساقط الثلوج والأمطار في السهول الوسطى والغرب الأوسط الأعلى. وسيستمر تساقط الثلوج بكثافة في منطقة فور كورنرز وولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا”.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت أجزاء كبيرة من أمريكا لسوء الأحوال الجوية على شكل موجة برد وهبوب رياح قوية وتساقط ثلوج.

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