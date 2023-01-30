ثورة مرتقبة في ipad.. آيفون تطلق أجهزة قابلة للطي

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كشفت شركة أبل الأمريكية، عملاق التكنولوجيا، إطلاق سلسلة أجهزة لوحية من آيباد قابلة للطي بحلول العام المقبل 2024 مع مسند من ألياف الكربون.

تسريبات عن أجهزة آيباد

وتستعد Apple لطرح جهاز iPad قابل للطي مزودًا بمسند من ألياف الكربون في وقت ما من العام المقبل ، وفقًا لتغريدات المحلل والخبير التقني Ming-Chi Kuo في موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتقرير من موقع macrumors.

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لا موعد محدد

وتوقع Kuo طرح جهاز آيباد بتصميم جديد كليًا قابل للطي، ليكون بذلك نقلة نوعية في حياة هذه الأجهزة، مع تأكيده على عدم وجود إصدارات رئيسية أخرى من iPad‌ خلال الفترة القادمة التي تتراوح مدتها من 9 إلى 12 شهرا مقبلة.

وقال المحلل التقني إنه كان متأكد من أن الجهاز اللوحي القابل للطي سيصل للأسواق العالمية خلال عام 2024 ، لكنه لم يقدم جدول زمني أكثر تحديدًا.

تقارير سابقة

وزعم تقرير نشر بتاريخ أكتوبر 2022 من محللين في CCS Insight أن شركة Apple تخطط لطرح iPad‌‌ القابل للطي في عام 2024 قبل اعتماد نفس التكنولوجيا لأجهزة آيفون iPhone‌.