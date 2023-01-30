الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الرياض.. جمعية البر بحي الروضة تعلن توزيع 20 دفاية للأسر المسجلة
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الرياض.. جمعية البر بحي الروضة تعلن توزيع 20 دفاية للأسر المسجلة

الرياض.. جمعية البر بحي الروضة تعلن توزيع 20 دفاية للأسر المسجلة

الرياض.. جمعية البر بحي الروضة تعلن توزيع 20 دفاية للأسر المسجلة
١٠:٣٢:٥٠ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بحي الروضة في الرياض، توزيع الدفايات على الأسر المسجلة لدى الجمعية.

وقالت جمعية البر بحي الروضة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم توزيع عدد ٢٠ دفاية للأسر المسجلة في جمعية البر بحي الروضة تم التبرع بها من فاعلة خير كتب الله أجرها”.

وأضافت جمعية البر الخيرية بحي الروضة بالرياض “نستقبل تبرعاتكم العينية من دفايات وكسوة شتاء بأنواعها ، ونتشرف بزيارتكم والإطلاع على مشاريع الجمعية”.

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تفريج قرابة 30 حالة للأيتام والأرامل 

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة تفريج قرابة 30 حالة للأيتام والأرامل والمسنين.

وقالت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعـد فضـل الله..ثـم بتضافر جهودكم تم تفريج 30 حالة استفاد منها عدد من الأيتام و الأرامل والمسنين ، عسى الله أن يكتب أجوركم و ان يجزيكم من كل خير”.

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