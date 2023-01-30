مصرف الراجحي يوفر وظائف إدارية للعمل بمدينة الرياض

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أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية في مجال المبيعات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– استشاري مبيعات.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن سنتين.

3- مهارة التسويق.

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من ضمن المهام الوظيفية:

– عرض المنتجات والخدمات وبيعها للعملاء باستخدام أعلى مستوى من جودة الخدمة والاحترافية.

– استقبال الطلبات لبيع منتجات المصرف ومتابعة إدخالها على النظام ومتابعة تنفيذها.

– استقبال العملاء لفتح الحسابات واستيفاء المستندات المطلوبة وادخالها بالنظام وإدخال التوقيع وطلب تعميد مدير العمليات.

نبذة عن المصرف:

– يُعد مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، نشاطه عام 1957م، ويتمتع مصرف الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية، ويرتكز المصرف إلى مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل أساسي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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