تخصصي العيون يوضح معدل ضغط العين الطبيعي

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون “KKESH”، الكم الطبيعي للضغط في العين الصحيحة.

وقال تخصصي العيون، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن معدل ضغط العين الداخلي الطبيعي يتراوح بين 10-21 ملم زئبقي”.

اقرأ أيضا:

استشاري: زواج الأقارب سبب رئيس في أمراض العيون (فيديو)

«تخصصي العيون»: 3 نصائح مهمة للوقاية من أضرار موجة الغبار

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتج عناية بالعيون يحتوي نسبة عالية من الرصاص

«سعود الطبية» تحذر من مخاطر أشعة الشمس على العيون

تحذير من موجات الغبار

وفي وقت سابق، وجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نصائح مهمة لحماية العين أثناء التقلبات الجوية، وموجة الغبار، خاصة لمن يعاني من الحساسية أو أجرى عملية جراحية في العين.

ونصحت “تخصصي العيون”، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، من لديهم حساسية، أو أجريت لهم عملية جراحية بالعين حديثا بما يلي:

1- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة

2- في حالة الضرورة يفضل ارتداء النظارات

3- وضع الغطاء الواقي للعين لمن أجرى عملية للعين