أهم 10.. رسالة لخادم الحرمين وتحذير الدفاع المدني حتى الجمعة وموعد صرف الدعم

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. النيابة تحيل “مالك معرض سيارات” للمحكمة الاقتصادية لارتكابه هذه الجريمة

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن “مالك معرض سيارات” بتهمة الغش التجاري، بحسب “الإخبارية”.. المزيد هنا

منها إيقافه في الحصة وحرمانه من الفسحة.. أبرز “موانع التعامل” مع الطلاب

وجهت وزارة التعليم، إداراتها، بمنع العقاب البدني أو اللفظي أو النفسي، داعية إلى تعديل وتقويم سلوكيات الطلاب.. المزيد هنا

“تقويم التعليم” تُحدد عدد مرات وشروط دخول اختبار الرخصة المهنية

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.. المزيد هنا

عاجل.. حساب المواطن: إيداع دعم الدفعة 63 في 9 فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير”، وذلك خلال رده على استفسارات المستفيدين.. المزيد هنا

عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا

أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جواً” إلكترونياً.. المزيد هنا

ذهب للبحيرة للاغتسال.. شقيق العنزي يروي تفاصيل جديدة حول وفاته غرقًا بأمريكا (فيديو)

كشف بدر فلاح العنزي، تفاصيل جديدة عن وفاة شقيقه الشاب عبد الرحمن العنزي، الذي كان مختفيًا في أمريكا منذ يوم الجمعة الماضي.. المزيد هنا

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية.. المزيد هنا

كفيلي توفى وإقامتي انتهت.. هل أستطيع نقل كفالة دون رجوع لأحد أبنائه؟

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الإجراءات اللازمة لنقل الكفالة العامل الوافد بعد وفاة الكفيل.. المزيد هنا

الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق من أمطار غزيرة حتى الجمعة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة, ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.. المزيد هنا

مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم

شهدت الكويت مشاجرة عنيفة بين عدد كبير من الشباب في منطقة جابر الأحمد، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين.. المزيد هنا