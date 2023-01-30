الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“ناسا” والجيش الأمريكي يدرسان اختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية
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“ناسا” والجيش الأمريكي يدرسان اختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية

“ناسا” والجيش الأمريكي يدرسان اختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية

“ناسا” والجيش الأمريكي يدرسان اختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية
١٠:٣٣:٢٩ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم وأبحاث الفضاء، عن تعاون مع الجيش الأمريكي، لاختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية في الفضاء.

بدأ منذ 16 عاما

وبدأ المشروع في عام 2027، فيما يسعى العلماء والباحثون إلى إحداث ثورة في كيفية سفر الناس إلى الكون في العقود المقبلة.

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آمن للناس على الأرض

وأفادت ناسا، وقادة الدفاع،  إن الصاروخ سيكون آمنًا للناس على الأرض، بالإضافة إلى جعل السفر في الفضاء أكثر أمانًا لرواد الفضاء؛ فالرحلات الأسرع تعني أنهم سيكونون أقل تعرضًا للأشعة الكونية الضارة.

نضع مواد مشعة في الفضاء

من جانبها ، قالت ستيفاني تومبكينز، مديرة وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة ذراع البحث والتطوير بالجيش الأمريكي الذي يقود البرنامج الشامل: “إننا نضع مواد مشعة في الفضاء، لكننا صممنا العملية بأكملها لتكون آمنة، وجزء من سبب القيام بذلك في الفضاء هو أنه أكثر أمانًا من الاضطرار إلى القيام بذلك على الأرض”.

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أبحاث وكالة ناسا اختبار صاروخ نووي محرك صاروخي ناسا والجيش الأمريكي

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