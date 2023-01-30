“ناسا” والجيش الأمريكي يدرسان اختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم وأبحاث الفضاء، عن تعاون مع الجيش الأمريكي، لاختبار محرك صاروخي يعمل بالطاقة النووية في الفضاء.

بدأ منذ 16 عاما

وبدأ المشروع في عام 2027، فيما يسعى العلماء والباحثون إلى إحداث ثورة في كيفية سفر الناس إلى الكون في العقود المقبلة.

اقرأ أيضا:

“تبعد 500 سنة ضوئية”.. “ناسا” تعثر على دليل جديد على “حياة” في سحب جليدية

آمن للناس على الأرض

وأفادت ناسا، وقادة الدفاع، إن الصاروخ سيكون آمنًا للناس على الأرض، بالإضافة إلى جعل السفر في الفضاء أكثر أمانًا لرواد الفضاء؛ فالرحلات الأسرع تعني أنهم سيكونون أقل تعرضًا للأشعة الكونية الضارة.

نضع مواد مشعة في الفضاء

من جانبها ، قالت ستيفاني تومبكينز، مديرة وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة ذراع البحث والتطوير بالجيش الأمريكي الذي يقود البرنامج الشامل: “إننا نضع مواد مشعة في الفضاء، لكننا صممنا العملية بأكملها لتكون آمنة، وجزء من سبب القيام بذلك في الفضاء هو أنه أكثر أمانًا من الاضطرار إلى القيام بذلك على الأرض”.