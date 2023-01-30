الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 61 قتيلًا (صور)
وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية
قرصنة إبرانية.. طهران توقف 5 سفن بزعم حملها لوقود مهرب
دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة
الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق من أمطار غزيرة حتى الجمعة
مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 61 قتيلًا (صور)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 61 قتيلًا (صور)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 61 قتيلًا (صور)
٠٩:١٤:١١ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

ارتفع عدد ضحايا انفجار مسجد في مدينة “بيشاور” الباكستانية إلى 61 قتيلا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

اقرأ أيضًا:

كانوا يصلون العصر.. مصرع 29 وإصابة 150 في انفجار مسجد بباكستان
وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومةً وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

الكلمات الدلالية:
السعودية انفجار مسجد باكستان مسجد باكستان

مواد ذات صلة

المزيد
الشهر الماضي.. «هلال جدة» باشر 267 حالة وفاة و768 بلاغًا كاذبًا

الشهر الماضي.. «هلال جدة» باشر 267 حالة وفاة و768 بلاغًا كاذبًا

٠٤:٠٦ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
إغلاق طريق الكر في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة

إغلاق طريق الكر في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة

٠١:٥٠ م، الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠١٥
أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء بعد فشل الانتخابات في حسم المنصب بماليزيا

أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء بعد فشل الانتخابات في حسم المنصب بماليزيا

١١:١٥ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
موجز الظهيرة | توقعات بأتربة مُثارة على وسط وشرق المملكة.. وإحالة موظف للمباحث الإدارية تلقى حوالة بـ1.2 مليار ريال

موجز الظهيرة | توقعات بأتربة مُثارة على وسط وشرق المملكة.. وإحالة موظف للمباحث الإدارية تلقى حوالة بـ1.2 مليار ريال

٠١:٤٤ م، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *