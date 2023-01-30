وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية

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في حين أن المبيدات الكيميائية القاتلة للحشرات يمكن أن تحافظ على سلامة المحاصيل، فإن لها تأثيرًا مدمرًا على البيئة، ويتم إلقاء اللوم عليها في الانقراض الجماعي للعديد من الحيوانات المختلفة التي تعتمد على الحشرات للبقاء على قيد الحياة.

لكن فريقًا من العلماء بمعهد هندسة الليزر بجامعة أوساكا باليابان تمكن من ابتكار سلاح قادر على صعق الحشرات التي تهدد المحاصيل، دون استخدام المبيدات الكيميائية.

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أكثر أنظمة مكافحة الآفات فعالية

فقد طوروا أحد أكثر أنظمة مكافحة الآفات التي تعمل بالليزر فعالية على الإطلاق، والقادرة على طرد الحشرات من الهواء أثناء طيرانها بالقرب من المحاصيل بفضل دقة الليزر الشديدة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وقاموا باختباره على دودة التبغ التي تشتهر بمقاومتها لمبيدات الآفات، ويمكن أن تدمر حقولًا كاملة من المحاصيل. وتمكنوا بعد ذلك من صنع مسدس ليزر يمكنه قفل “النقاط الضعيفة” لهذه الحشرات، وإطلاق شعاع ليزر عليها، وقليها في ثوانٍ.

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مقاومة الجراد والذباب والصراصير

وفقًا للعلماء، يمكن لهذه التقنية أن تعمل في مقاومة الجراد والذباب والصراصير وغيرها من الآفات المنزلية.

وإذا أصبحت التكنولوجيا ميسورة التكلفة بدرجة كافية، فيمكن رؤيتها في العديد من المنازل خلال فصل الصيف – بدلاً من صاعق الحشرات المزعج والمرهق.

بالإضافة إلى ذلك، لن يؤدي ذلك إلى استخدام المبيدات، مما يعني الحفاظ على مجموعات الحياة البرية وتقليل التلوث في الهواء والتربة.