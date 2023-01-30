الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية
قرصنة إبرانية.. طهران توقف 5 سفن بزعم حملها لوقود مهرب
دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة
الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق من أمطار غزيرة حتى الجمعة
مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم
تسهيلاً للمستفيدين.. “أبشر” تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة

الرئيسية

 /

صحة

 /

وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية

وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية

وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية
٠٨:٥٤:١٩ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في حين أن المبيدات الكيميائية القاتلة للحشرات يمكن أن تحافظ على سلامة المحاصيل، فإن لها تأثيرًا مدمرًا على البيئة، ويتم إلقاء اللوم عليها في الانقراض الجماعي للعديد من الحيوانات المختلفة التي تعتمد على الحشرات للبقاء على قيد الحياة.

لكن فريقًا من العلماء بمعهد هندسة الليزر بجامعة أوساكا باليابان تمكن من ابتكار سلاح قادر على صعق الحشرات التي تهدد المحاصيل، دون استخدام المبيدات الكيميائية.

اقرأ أيضًا:

«بلدي» تطلق خدمةَ تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل ومكافحة آفات الصحة العامة إلكترونيًٍا

أكثر أنظمة مكافحة الآفات فعالية 

فقد طوروا أحد أكثر أنظمة مكافحة الآفات التي تعمل بالليزر فعالية على الإطلاق، والقادرة على طرد الحشرات من الهواء أثناء طيرانها بالقرب من المحاصيل بفضل دقة الليزر الشديدة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وقاموا باختباره على دودة التبغ التي تشتهر بمقاومتها لمبيدات الآفات، ويمكن أن تدمر حقولًا كاملة من المحاصيل. وتمكنوا بعد ذلك من صنع مسدس ليزر يمكنه قفل “النقاط الضعيفة” لهذه الحشرات، وإطلاق شعاع ليزر عليها، وقليها في ثوانٍ.

اقرأ أيضًا:

9 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» لتجنب الإصابة بالآفات داخل المنازل

مقاومة الجراد والذباب والصراصير

وفقًا للعلماء، يمكن لهذه التقنية أن تعمل في مقاومة الجراد والذباب والصراصير وغيرها من الآفات المنزلية.

وإذا أصبحت التكنولوجيا ميسورة التكلفة بدرجة كافية، فيمكن رؤيتها في العديد من المنازل خلال فصل الصيف – بدلاً من صاعق الحشرات المزعج والمرهق.

بالإضافة إلى ذلك، لن يؤدي ذلك إلى استخدام المبيدات، مما يعني الحفاظ على مجموعات الحياة البرية وتقليل التلوث في الهواء والتربة.

الكلمات الدلالية:
أشعة الليزر الآفات الزراعية المحاصيل الزراعية المواد الكيميائية القاتلة للحشرات جامعة أوساكا باليابان

مواد ذات صلة

المزيد
6 نصائح تجنبك الخطر أثناء ممارسة الرياضة في «الحر»

6 نصائح تجنبك الخطر أثناء ممارسة الرياضة في «الحر»

١٠:٤٢ م، الأثنين، ٠٧ أغسطس ٢٠١٧
جراثيم خطيرة لا نعرف بوجودها.. اغسل يديك إذا لمست هذه الأشياء فورًا

جراثيم خطيرة لا نعرف بوجودها.. اغسل يديك إذا لمست هذه الأشياء فورًا

٠٣:٥٨ م، السبت، ١١ مايو ٢٠١٩
تناول الدجاج قد يصيب النساء بالصلع

تناول الدجاج قد يصيب النساء بالصلع

٠٤:١٥ م، الثلاثاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٤
6 طرق منزلية بسيطة لعلاج الكدمات

6 طرق منزلية بسيطة لعلاج الكدمات

٠٧:٤٠ م، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *