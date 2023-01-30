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دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة
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دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة

دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة

دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة
٠٨:٢١:٥٢ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف العلماء أن مزج القهوة بالحليب يمكن أن يكون ذا تأثير صحي يحمي من أمراض مميتة.

والقهوة السوداء غنية بالبوليفينول التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا وتحمي من الوفاة المبكرة، ويمكن لبروتينات الحليب أن تلتصق بمضادات الأكسدة وتساعد الجسم على امتصاص المزيد منها.

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تقليل تورم الخلايا البشرية

ووجدت التجارب المعملية التي أجرتها جامعة كوبنهاجن أن هذا ضاعف من فعالية البوليفينول، حيث أصبح أفضل مرتين في تقليل التورم الضار في الخلايا البشرية.

ويمكن لهذا التورم – المعروف باسم الالتهاب – أن يتلف الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن”.

قالت مؤلفة الدراسة، البروفيسور ماريان نيسين لوند: “لقد أظهرنا أنه عندما يتفاعل البوليفينول يتم تعزيز تأثيره على الالتهاب في الخلايا المناعية. من الواضح أن هذا الكوكتيل يمكن أن يكون له تأثير مفيد على الالتهابات لدى البشر”. وأضافت “نأمل في دراسة التأثير على البشر.”

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مادة البوليفينول

ووجدت الدراسات أن مادة البوليفينول تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد ويمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.

ووضعت أحدث الأبحاث الخلايا البشرية المصابة بالتهاب في طبق ثم أضافت بوليفينول القهوة إما بمفردها، أو مع بروتين الحليب، مما أدى إلى تقليل التورم في الخلايا بمقدار الضعف.

وأضاف البروفيسور نيسين لوند: “لأن البشر لا يمتصون الكثير من مادة البوليفينول، يدرس العديد من الباحثين كيفية تحسين امتصاصها. تتمتع هذه الاستراتيجية بميزة إضافية تتمثل في تعزيز التأثيرات المضادة للالتهابات”.

وتابع: “أتخيل أن شيئًا مشابهًا يحدث في طبق اللحم مع الخضار أو العصير، إذا تأكدت من إضافة بعض البروتين مثل الحليب أو الزبادي”.

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