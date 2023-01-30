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مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم
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مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم

مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم

مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم
٠٨:١٠:١٧ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت الكويت مشاجرة عنيفة بين عدد كبير من الشباب في منطقة جابر الأحمد، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين.

ونقلت صحيفة الراي، الكويتية عن مصدر امني، أن بلاغاً ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن مشاجرة كبيرة بدأت في منطقة جابر الأحمد، بل وتواصلت أيضاً في مستشفى الجهراء.

100 شاب

وتابعت المصادر أن المفاجأة كانت عند وصول الدوريات التي وجد عناصرها أن عدد المشاركين بالشجار يفوق الـ 100 شخص ما استدعى الاستعانة بدوريات من محافظة الفروانية والعاصمة للسيطرة على الشباب الذين يحملون آلات حادة وأسلحة بيضاء.
السيطرة عليهم

ولاحقًا أصدرت الإدارة العامة للإعلام الأمني بياناً توضيحاً بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مستشفى الجهراء.

بدأت من قاعة الأفراح

وقالت فيه إن المشاجرة بدأت في إحدى قاعات الأفراح في منطقة جابر الأحمد، وامتدت إلى مستشفى الجهراء.

وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الكويت مستشفى الجهراء مشاجرة بالكويت

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