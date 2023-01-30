الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وداعًا للمبيدات.. علماء يبتكرون أشعة ليزر قادرة على قتل الآفات الزراعية
قرصنة إبرانية.. طهران توقف 5 سفن بزعم حملها لوقود مهرب
دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة
الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق من أمطار غزيرة حتى الجمعة
مشاجرة بالأسلحة بين 100 شاب في الكويت.. والداخلية تطلب تعزيزات للسيطرة عليهم
تسهيلاً للمستفيدين.. “أبشر” تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة

الرئيسية

 /

محليات

 /

تسهيلاً للمستفيدين.. “أبشر” تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة

تسهيلاً للمستفيدين.. “أبشر” تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة

تسهيلاً للمستفيدين.. “أبشر” تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة
٠٨:٠١:٥٠ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى (4) خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة.

اقرأ أيضًا:

“المرور” يطرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني عبر “أبشر”

الخدمات الأربع الجديدة 

وأضاف أن الخدمات الجديدة تشمل:

– خدمة طلب توصيل بطاقة الهوية الوطنية للإصدار الأول عبر البريد إلى العنوان الوطني للمستفيد.

-خدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.
خدمة المساعد الذكي لرفع الصورة الشخصية في خدمات الهوية الوطنية.

-خدمة بياناتي المطورة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من منصة “أبشر” لجميع المستفيدين

وأوضح أن الخدمات المدشنة تمكن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وتطبيق “أبشر” للهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أبشر تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة أخبار السعودية السعودية اليوم خدمة المساعد الذكي لرفع الصورة الشخصية في خدمات الهوية الوطنية خدمة بياناتي المطورة خدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا خدمة طلب توصيل بطاقة الهوية الوطنية

مواد ذات صلة

المزيد
أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي.. كتاب مهم لمواجهة مخاطر الإنترنت

أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي.. كتاب مهم لمواجهة مخاطر الإنترنت

٠٥:٢٥ م، الأحد، ٠٨ يوليو ٢٠١٨
باحثة سعودية: خطة علاج تحد من آثار الكيماوي على مرضى السرطان بنسبة نجاح 92%

باحثة سعودية: خطة علاج تحد من آثار الكيماوي على مرضى السرطان بنسبة نجاح 92%

٠٨:١٩ ص، الأحد، ٠٩ فبراير ٢٠١٤
بالأسماء.. العثور على «مفقودي أمطار عرعر» بعد يومين من البحث

بالأسماء.. العثور على «مفقودي أمطار عرعر» بعد يومين من البحث

٠٢:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٩ يناير ٢٠١٩
دول مجلس التعاون تُعرب عن قلقها بشأن التفجير النووي في كوريا الشمالية

دول مجلس التعاون تُعرب عن قلقها بشأن التفجير النووي في كوريا الشمالية

٠١:٥٨ م، الخميس، ١٤ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *