“جونسون”: بوتين هددني بالقتل بصاروخ.. وبيان من الكرملين يوضح ما حدث

تواصل- وكالات:

قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدده بـ”صاروخ” خلال اتصال هاتفي سبق الغزو الروسي لأوكرانيا.

تحذير من العقوبات

وحسب قناة “BBC” البريطانية، حذّر “جونسون” في مقابلة مصورة مع القناة، آنذاك بوتين من أن اجتياح أوكرانيا سيقود إلى عقوبات غربية على موسكو ووجود أكبر لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا، خلال اتصال هاتفي أجراه معه في فبراير من عام 2022.

انضمام للناتو

وقال جونسون: “قال لي بوتين: بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم للناتو في القريب العاجل، وقال باللغة الإنجليزية: في القريب العاجل. ما هو القريب العاجل؟، وأجبت: حسنا، لن تنضم للناتو في المستقبل المنظور، تعلم ذلك جيدا”.

صاروخ في دقيقة

وأردف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قائلا: “لقد هددني قائلا: أنت تعلم يا بوريس أنني لا أريد أن أتسبب بأذيتك، لكن الأمر سيستغرق دقيقة واحدة بصاروخ، أو ما شابه، مثلما تعلم”.

وأضاف جونسون: “أعتقد أنه من النبرة الهادئة التي كان يتعامل معها… كان يلعب فقط على محاولاتي لدفعه نحو التفاوض”، حسب قوله.

رد الكرملين

من جانبه رد الكرملين، اليوم الإثنين، بأن هذا الادعاء من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق “كذب”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في اتصاله الاعتيادي: “ما قاله السيد جونسون ليس صحيحا، وبدقة أكثر، هو مجرد كذب”، حسب قوله.

لم تكن تهديدات

وأضاف بيسكوف أنه على علم بما تم مناقشته لكنه شدد على أنه “لم تكن هناك تهديدات صاروخية” خلال تلك المحادثة.

الصاروخ سيصل إلى موسكو

ووفقًا لبيسكوف: “تحدث بوتين عن التحديات الأمنية التي تواجه الاتحاد الروسي، مشيرًا إلى أنه في حالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإن نشر صواريخ حلف شمال الأطلسي أو صواريخ أمريكية محتملة بالقرب من حدودنا يعني أن أي صاروخ سيصل إلى موسكو في غضون دقائق”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين قائلا: “إذا فُهمت هذه الفقرة بهذه الطريقة، فإن الأمر مريب للغاية”، حسب قوله.

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