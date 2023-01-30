شراكة بين المملكة وفرنسا لبناء “مطار المستقبل”.. فرص استثمارية واعدة

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أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الاثنين، انطلاق ندوة الشراكة بين المملكة وفرنسا لتصميم وبناء مطار المستقبل.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بحضور 50 شركة فرنسية متخصصة في قطاع المطارات والبنية التحتية؛ عُقدت ندوة «شراكة فرنسية سعودية لتصميم وبناء مطار المستقبل» لبحث الفرص الاستثمارية مع قطاع النقل الجوي في المملكة”.

وشارك في الندوة عدد كبير من الشركات الفرنسية والسعودية التي تعمل في هذا الإطار، كان مناسبة لعرض الخبرات الفرنسية أمام روّاد هذا القطاع.

علاقة استراتيجية تاريخية

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على أهمية العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين المملكة وفرنسا، متمنياً أن تتطوّر هذه العلاقة على صعيد الطيران أيضاَ، خصوصاً وأن الخبرة الفرنسية في صناعة المطارات موجودة في أنحاء العالم.

بدوره أعرب السفير الفرنسي في المملكة لودوفيك بوي، عن استعداد بلاده ليكون أحد الشركاء في التطوّر الاستراتيجي في المملكة في مجال بناء المطارات، مشيرا إلى أن الندوة دليل على ديناميكية الشركات الفرنسية ونيتها في التعاون في هذا المجال.

مطارات جديدة

وتطرّق كل من رؤساء المطارات الثلاث الأكبر في المملكة، الرياض، جدة والدمام، إلى العمل اليومي القائم في هذه المرافق، وعرضوا المحطات التي مرّت بها للوصول إلى التطوّر التي هي عليه اليوم.

وخلال الندوة تم الحديث في المؤتمر عن المطارات الجديدة التي هي حيّز التنفيذ في المملكة، خاصة مطار نيوم والعلا، مع ذكر مشروع مطار الملك سلمان الذي من المتوقع أن يضاهي أكبر مطارات العالم.

وتأتي هذه الندوة في سياق زيارة وفد فرنسي إلى المملكة بالشراكة مع منظمة “بروافيا”، مؤلف من واحد وعشرين شركة متخصصة في هندسة وأمان المطارات والمدرجات الذكية، بهدف التعرّف على السوق السعودي وخلق فرص للتعاون بين الفرنسيين والسعوديين في هذا المجال.

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