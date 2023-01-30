قرصنة إبرانية.. طهران توقف 5 سفن بزعم حملها لوقود مهرب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت طهران، اليوم الاثنين، أنها أوقفت 5 سفن، زعمت إنها تحمل وقودا مهربا، كما ألقت القبض على عدد ممن كانوا على متن السفن.

اعتقال 33 شخصا

وحسب “العربية”، اعتقلت السلطات الإيرانية 33 شخصا، وأوقفت 5 سفن بزعم حملها للوقود المهرب، فيما لم تفصح جهات رسمية عن وجهة السفن، أو مصدر خروجها.

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تصريحات “عدائية”

من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول هجوم أصفهان بـ “العدائية”.

واستدعت طهران القائم بالأعمال الأوكراني بعدما أدلى المستشار الأوكراني بتصريحات عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت عسكريّة في إيران، على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين.

إيران لديها ما يكفي لصنع سلاح نووي

وفي سياق آخر، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في وقت سابق، من قدرة النظام الإيراني على صنع أسلحة نووية.

وحسب “الحدث”، فقد كشف جروسي، وهو أكبر مسؤول نووي في منظمة الأمم المتحدة، أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع أسلحة نووية متعددة.