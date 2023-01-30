“الوطنية للتشغيل والصيانة” تعلن توفر 45 وظيفة في عدة مدن

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أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) توفر أكثر من 45 وظيفة (إدارية، هندسية، فنية)، وأخرى، لحملة الدبلوم فأعلى في (جدة، رابغ، أملج، مشروع القرية بالمنطقة الشرقية، الدمام، محطة الشقيق، محطة الشعيبة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الشركة التعليمية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

المجالات الوظيفية:

1- وظائف إدارية (سكرتير، مراقب وثائق، مشرف إداري، مشرف مستودع، أمين مستودع)، وأخرى.

2- وظائف هندسية (مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكي)، وأخرى.

3- وظائف فنية (فني كهربائي، فني ميكانيكي)، وأخرى.

أماكن العمل:

– (جدة، رابغ، أملج، مشروع القرية بالمنطقة الشرقية، الدمام، محطة الشقيق، محطة الشعيبة).

طريقة التقديم:

– وأشارت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك)، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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