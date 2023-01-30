أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

الحضور

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وإخوان الفقيد وهم، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز, أمير منطقة الباحة.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان, وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, وصاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.

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