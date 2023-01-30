الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أكبر من الاقتصاد العالمي بـ 70 ألف مرة.. “ناسا” ترسل صاروخًا إلى “الكوكب الذهبي”
بالفيديو.. “الرشيد” يوضح ميزة الملاحظات في تطبيق الإنستجرام
كفيلي توفى وإقامتي انتهت.. هل أستطيع نقل كفالة دون رجوع لأحد أبنائه؟
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز
مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته كمية من “الحشيش”
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

الرئيسية

 /

منوعات

 /

أكبر من الاقتصاد العالمي بـ 70 ألف مرة.. “ناسا” ترسل صاروخًا إلى “الكوكب الذهبي”

أكبر من الاقتصاد العالمي بـ 70 ألف مرة.. “ناسا” ترسل صاروخًا إلى “الكوكب الذهبي”

أكبر من الاقتصاد العالمي بـ 70 ألف مرة.. “ناسا” ترسل صاروخًا إلى “الكوكب الذهبي”
٠٧:٣٦:١٨ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة “ناسا” عن الجدول الزمني لإطلاق صاروخ سيزور كويكبًا تبلغ قيمته 70 ألف ضعف الاقتصاد العالمي.

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لاستكشاف كويكب ضخم يحتوي على الكثير من المعادن الثمينة التي يبلغ ضعغها أكثر من 70 ألف مرة من الاقتصاد العالمي.

وسينطلق صاروخ “فالكون هيفي” الذي يحمل معدات علمية حساسة في أكتوبر 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

اقرأ أيضًا:

“تبعد 500 سنة ضوئية”.. “ناسا” تعثر على دليل جديد على “حياة” في سحب جليدية

الصاروخ يستغرق 3سنوات للوصول إلى الكوكب

ويقول موقع “ناسا” على الإنترنت، إن الصاروخ سيسافر لمدة ثلاث سنوات ونصف قبل أن يصل إلى كويكب “سايكي 16″، والذي سمي البرنامج باسمه.

وبعد ذلك سيمضي 21 شهرًا في مراقبة الكويكب الضخم، والذي تأمل “ناسا” أن يسمح لها بفهم المزيد عن هيكله وتاريخه.

واكتشف “سايكي 16” في أواخر القرن التاسع عشر، ويعتقد أنه نجا من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل.

ويطلق عليه اسم الكويكب الثمين، والذي يتوقع أن تبلغ قيمته 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار. وبالمقارنة، تبلغ قيمة الاقتصاد العالمي حاليا نحو 84.5 تريليون دولار. ويمكن أن يكون لدى “سايكي 16” ما يكفي من الذهب ليجعل جميع البشر مليارديرات.

ومع ذلك، فإن مهمة “ناسا” لا تخطط لتعدين الكويكب من الذهب ولكنها تريد دراسته فقط.

اقرأ أيضًا:

ناسا تسعى لإطلاق أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023

سايكي 16 أحد أكبر كويكبات النظام الشمسي

ويعد “سايكي 16” أحد أكبر الكويكبات في نظامنا الشمسي ويبلغ متوسط قطره 220 كيلومترًا. ويشكل الكويكب وحده 1 في المائة من كتلة حزام الكويكبات في مجرتنا، وهو مجموعة من الكويكبات التي تدور حول الشمس بين المريخ والمشتري.

ويتكون الحزام من ما بين 1.1 و 1.9 مليون كويكب أكبر من كيلومتر واحد، إلى جانب ملايين أخرى من الكويكبات الأصغر، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

ويُعتقد أنه يتكون في الغالب من الحديد والنيكل، ويختلف عن الكويكبات الأخرى التي تتكون إلى حد كبير من الصخور والجليد.

وسيتم استخدام برنامج “سايكي 16” أيضًا لاختبار تقنية اتصالات الفضاء السحيق الجديدة، والتي تقول ناسا إنه يمكن استخدامها لنقل المعلومات عبر الفضاء بشكل أكثر كفاءة مما تسمح به التكنولوجيا الحالية.

وتم تأجيل إطلاق الصاروخ لمدة عام بسبب ما وصفته ناسا بأنه “اختبار حاسم”.

وتبلغ قيمة عقد الإطلاق، الذي فازت به شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك في عام 2020، 117 مليون دولار.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك سبيس إكس صاروخ فالكون هيفي كويكب سايكي 16 وكالة ناسا

مواد ذات صلة

المزيد
لاعب كرة قدم هولندي يقرأ ما يحفظ من القرآن بصوتٍ عذب (فيديو)

لاعب كرة قدم هولندي يقرأ ما يحفظ من القرآن بصوتٍ عذب (فيديو)

١٠:٠١ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
العثور على جنين داخل «تنين بحر» عمره 200 مليون عام

العثور على جنين داخل «تنين بحر» عمره 200 مليون عام

١٢:٤٥ ص، الجمعة، ٠١ سبتمبر ٢٠١٧
بالفيديو.. رجل يدخل موسوعة غينيس بتحطيم 140 جوزة هند بِيَده

بالفيديو.. رجل يدخل موسوعة غينيس بتحطيم 140 جوزة هند بِيَده

٠٤:٢٩ م، الأربعاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧
اليابان.. بناء سفينة سياحية داعمة للبيئة بتكلفة 500 مليون دولار

اليابان.. بناء سفينة سياحية داعمة للبيئة بتكلفة 500 مليون دولار

١١:٤١ م، الجمعة، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *