أكبر من الاقتصاد العالمي بـ 70 ألف مرة.. “ناسا” ترسل صاروخًا إلى “الكوكب الذهبي”

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كشفت وكالة “ناسا” عن الجدول الزمني لإطلاق صاروخ سيزور كويكبًا تبلغ قيمته 70 ألف ضعف الاقتصاد العالمي.

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لاستكشاف كويكب ضخم يحتوي على الكثير من المعادن الثمينة التي يبلغ ضعغها أكثر من 70 ألف مرة من الاقتصاد العالمي.

وسينطلق صاروخ “فالكون هيفي” الذي يحمل معدات علمية حساسة في أكتوبر 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

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الصاروخ يستغرق 3سنوات للوصول إلى الكوكب

ويقول موقع “ناسا” على الإنترنت، إن الصاروخ سيسافر لمدة ثلاث سنوات ونصف قبل أن يصل إلى كويكب “سايكي 16″، والذي سمي البرنامج باسمه.

وبعد ذلك سيمضي 21 شهرًا في مراقبة الكويكب الضخم، والذي تأمل “ناسا” أن يسمح لها بفهم المزيد عن هيكله وتاريخه.

واكتشف “سايكي 16” في أواخر القرن التاسع عشر، ويعتقد أنه نجا من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل.

ويطلق عليه اسم الكويكب الثمين، والذي يتوقع أن تبلغ قيمته 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار. وبالمقارنة، تبلغ قيمة الاقتصاد العالمي حاليا نحو 84.5 تريليون دولار. ويمكن أن يكون لدى “سايكي 16” ما يكفي من الذهب ليجعل جميع البشر مليارديرات.

ومع ذلك، فإن مهمة “ناسا” لا تخطط لتعدين الكويكب من الذهب ولكنها تريد دراسته فقط.

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سايكي 16 أحد أكبر كويكبات النظام الشمسي

ويعد “سايكي 16” أحد أكبر الكويكبات في نظامنا الشمسي ويبلغ متوسط قطره 220 كيلومترًا. ويشكل الكويكب وحده 1 في المائة من كتلة حزام الكويكبات في مجرتنا، وهو مجموعة من الكويكبات التي تدور حول الشمس بين المريخ والمشتري.

ويتكون الحزام من ما بين 1.1 و 1.9 مليون كويكب أكبر من كيلومتر واحد، إلى جانب ملايين أخرى من الكويكبات الأصغر، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

ويُعتقد أنه يتكون في الغالب من الحديد والنيكل، ويختلف عن الكويكبات الأخرى التي تتكون إلى حد كبير من الصخور والجليد.

وسيتم استخدام برنامج “سايكي 16” أيضًا لاختبار تقنية اتصالات الفضاء السحيق الجديدة، والتي تقول ناسا إنه يمكن استخدامها لنقل المعلومات عبر الفضاء بشكل أكثر كفاءة مما تسمح به التكنولوجيا الحالية.

وتم تأجيل إطلاق الصاروخ لمدة عام بسبب ما وصفته ناسا بأنه “اختبار حاسم”.

وتبلغ قيمة عقد الإطلاق، الذي فازت به شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك في عام 2020، 117 مليون دولار.