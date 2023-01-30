وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني

تواصل – واس :

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج.

وفي بداية الاتصال هنأ سمو وزير الخارجية معالي وزير الخارجية الصيني بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لخارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومؤخرًا التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

جهود المملكة والأمم المتحدة لحل سياسي في سوريا

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

تصريحات أوبك

على الجانب الآخر، كان قد صرح وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن تحالف “أوبك+” واجه تقلبات السوق، وعمل لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

اقتصاد المملكة وأمن الطاقة

وتوقع وزير الخارجية أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام 2023، وتطرق إلى أن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، مضيفا: :نحن مع التحول للطاقة النظيفة لكن ذلك سيستغرق عقودا”.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية: أوبك+ واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين