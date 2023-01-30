الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني
نصائح للوالدين للتعامل مع الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم
كارثة حقيقية.. ارتفاع ضحايا فيضانات ماليزيا إلى أكثر من 2700 ضحية
هل يحل بناء أكبر ضاحية سكنية أزمة التضخم السكاني بالرياض؟ (فيديو)
إنقاذ حياة مقيم تعرض لأزمة صدرية بالرياض
الإرياني ينتقد اختطاف الحوثي للمشاهير والسياسيين ومحاكمتهم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني
٠٧:٠٣:١٤ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس :

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج.

وفي بداية الاتصال هنأ سمو وزير الخارجية معالي وزير الخارجية الصيني بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لخارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومؤخرًا التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

 

جهود المملكة والأمم المتحدة لحل سياسي في سوريا

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

تصريحات أوبك

على الجانب الآخر، كان قد صرح وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن تحالف “أوبك+” واجه تقلبات السوق، وعمل لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

اقتصاد المملكة وأمن الطاقة

وتوقع وزير الخارجية أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام 2023، وتطرق إلى أن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، مضيفا: :نحن مع التحول للطاقة النظيفة لكن ذلك سيستغرق عقودا”.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية: أوبك+ واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الصبن وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
«الجدعان»: نعمل في برنامج الإسكان لرفع الناتج المحلي غير النفطي

«الجدعان»: نعمل في برنامج الإسكان لرفع الناتج المحلي غير النفطي

٠٩:٠٩ م، الأثنين، ٠٥ فبراير ٢٠١٨
لا يحق لـ«الكهرباء» فصل الخدمة بسبب عدم السداد في هذه الأوقات

لا يحق لـ«الكهرباء» فصل الخدمة بسبب عدم السداد في هذه الأوقات

٠٧:٢٣ م، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧
الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

٠٨:٢٤ م، الأثنين، ٠٣ يونيو ٢٠١٩
المدينة.. عقوبة رادعة لعصابة أفريقية ادعت قدرتها على مضاعفة الأموال بالسحر

المدينة.. عقوبة رادعة لعصابة أفريقية ادعت قدرتها على مضاعفة الأموال بالسحر

٠٨:٤٢ م، الجمعة، ٠١ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *