الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. “الرشيد” يوضح ميزة الملاحظات في تطبيق الإنستجرام
كفيلي توفى وإقامتي انتهت.. هل أستطيع نقل كفالة دون رجوع لأحد أبنائه؟
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز
مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته كمية من “الحشيش”
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية
إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

بالفيديو.. “الرشيد” يوضح ميزة الملاحظات في تطبيق الإنستجرام

بالفيديو.. “الرشيد” يوضح ميزة الملاحظات في تطبيق الإنستجرام

بالفيديو.. “الرشيد” يوضح ميزة الملاحظات في تطبيق الإنستجرام
٠٧:٣٠:١٤ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أنه بعد التحديث الأخير في تطبيق إنستجرام، تم إضافة ميزة جديدة هي ميزة الملاحظات.

وأضاف الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة فكرتها جميلة ومفيدة للمستخدم.

اقرأ أيضا:

السبيعي: خاصية جديدة في إنستجرام تتيح هذه الميزة للمستخدم

تعرف على المميزات الجديدة لـ “زووم” و”إنستجرام”

طريقة الاستفادة من الميزة

وتابع الرشيد، عند الدخول في التطبيق والضغط على الخاص ستجد قائمة في الأعلى، وهي قائمة الأشخاص الذين تتابعهم وستلاحظ، نصوص فوق الصور الخاصة، بهم وهذه النصوص تعبر عن حالتك، إذا كنت مشغول أو نائم على سبيل المثال.

وختم الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد بقوله “يمكن على سبيل المثال كتابة ملاحظة وسيلاحظ كل من يتابعك الرسالة قبل أن يرسلوا إليك على الخاص”.

اقرأ أيضا:

قبل توديع 2022.. «حصاد العام» ميزة جديدة لمستخدمي «إنستجرام»

لعدم الامتثال لشروطه.. النظام الإيراني يهدد بحظر «إنستجرام» و«واتساب»

عبر إنستجرام.. كيف يمكن أن تحظر مستخدمًا من متابعتك دون علمه

الكلمات الدلالية:
إنستجرام تطبيق إنستجرام عبدالعزيز الرشيد ميزة الملاحظات في إنستجرام

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. «مدني الرياض» يخمد حريقاً هائلاً في مصنع للأحبار سريعة الاشتعال

بالفيديو.. «مدني الرياض» يخمد حريقاً هائلاً في مصنع للأحبار سريعة الاشتعال

٠٢:٢٧ م، الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠١٦
موقف إنساني.. مواطن ينقذ حيوانًا غرق في زيت السيارات (فيديو)

موقف إنساني.. مواطن ينقذ حيوانًا غرق في زيت السيارات (فيديو)

٠٣:٤٧ م، الجمعة، ١٤ يناير ٢٠٢٢
شاهد.. أمطار الخير تهطل على فيفاء بجازان

شاهد.. أمطار الخير تهطل على فيفاء بجازان

١٠:٤٢ م، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠١٦
«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ المعيقلي بالحرم المكي

«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ المعيقلي بالحرم المكي

٠٧:٥٩ م، الأحد، ٣١ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *