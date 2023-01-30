بالفيديو.. “الرشيد” يوضح ميزة الملاحظات في تطبيق الإنستجرام

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أنه بعد التحديث الأخير في تطبيق إنستجرام، تم إضافة ميزة جديدة هي ميزة الملاحظات.

وأضاف الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة فكرتها جميلة ومفيدة للمستخدم.

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طريقة الاستفادة من الميزة

وتابع الرشيد، عند الدخول في التطبيق والضغط على الخاص ستجد قائمة في الأعلى، وهي قائمة الأشخاص الذين تتابعهم وستلاحظ، نصوص فوق الصور الخاصة، بهم وهذه النصوص تعبر عن حالتك، إذا كنت مشغول أو نائم على سبيل المثال.

وختم الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد بقوله “يمكن على سبيل المثال كتابة ملاحظة وسيلاحظ كل من يتابعك الرسالة قبل أن يرسلوا إليك على الخاص”.

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