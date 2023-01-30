من “عداوي إلى الغريبي والعنزي”.. الغرق والغدر ينهي حياة أبناء المملكة في أمريكا( نهايات مبكية)

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شهد عدد من أبناء المملكة، أغلبهم من المبتعثين، في الولايات المتحدة الأمريكية، نهايات مؤلمة، ما بين صبر الشباب وكفاحهم من أجل طلب العلم، وحوادث قاسية تعرضوا لها.

غرق مبتعث في شلالات نياجرا

في يوليو من عام 2019، كشفت وسائل إعلام محلية، تطورات حادثة غرق مبتعث سعودي يدرس في الولايات المتحدة، في شلالات نياجرا.

وذكرت “عكاظ” أن السلطات الكندية عثرت على جثة يعتقد أنها تعود للطالب قاسم عداوي الذي اختفت آثاره خلال زيارته إلى منطقة شلالات نياجرا.

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مبتعث بولاية أوهايو

عثرت السلطات الأمريكية على جثة مبتعث، قضى غرقاً في بحيرة بولاية أوهايو، في سبتمبر 2019.

وكان المبتعث شرف الهاشم، البالغ من العمر 24 عاماً، اختفى عن الأنظار بعد محاولته جلب الكرة من بحيرة كانت تجاور ملعب كرة القدم الذي كان يلهو فيه مع أصدقائه.

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كان يستعد لحفل زواجه

الهاشم من أهالي محافظة القطيف شرق المملكة، وكان يستعد لحفلة زواجه، وهو طالب في سنته الأخيرة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو.

نهاية المبتعث الغريبي

جريمة غادرة تعرض لها الشاب المبتعث الوليد الغريبي على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، الاثنين الماضي.

وغُدر المبتعث الوليد الغريبي حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه، حتى فارق الحياة.

الغريبي كان على وشك التخرج

وحسب “العربية”، فقد كان المبتعث الوليد الغريبي على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهران.

وكانت جريمة مقتل الوليد الغريبي وقعت يوم الاثنين الماضي داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون، إذ عثروا على الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

الفقيد عبد الرحمن العنزي

وأمس الأحد الموافق 29 من يناير 2023، أعلنت وفاة الشاب عبد الرحمن العنزي، الذي كان مختفيًا في أمريكا منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح في مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية، أن شقيقه يبلغ من العمر 30 عامًا ومتزوج لديه طفلان، ويعمل في أحد القطاعات العسكرية منذ أكثر من 13 عامًا تقريبًا.

عبد الرحمن ذهب لزراعة الكبد في أمريكا

وأضاف أن عبد الرحمن ذهب في رحلة علاجية مع أخيه بندر بأمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وذلك للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وزراعة الكبد.