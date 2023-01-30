كفيلي توفى وإقامتي انتهت.. هل أستطيع نقل كفالة دون رجوع لأحد أبنائه؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الإجراءات اللازمة لنقل الكفالة العامل الوافد بعد وفاة الكفيل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المقيمين (عامل منزلي) يقول فيه: “كفيلي توفى وإقامتي انتهت، هل أقدر أنقل كفالة دون رجوع لأحد أبناء الكفيل المتوفى؟”.

وأجابت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر”، قائلة: “يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث”.

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كيفية الحصول على تأشيرة خروج نهائي لوفاة الكفيل

وفي سياق مشابه، أوضحت “الجوازات” في رد سابق كيفية الخروج النهائي للمقيم، في حالة وفاة كفيله، وكيفية حصوله على تأشيرة خروج نهائي.

وأشارت إلى أن الإجراءات اللازمة لحصول المكفول، على تأشيرة خروج نهائي، في حالة وفاة كفيله، يتم الإجراء، بمراجعته مع أحد الورثة للشئون القانونية، لمنحه التأشيرة، بحيث تكون بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة.

شروط نقل الكفالة من كفيل متوفى

-وجود وثيقة حصر لورثة الكفيل والتي تصدر بعد وفاة الكفيل من المحاكم المختصة.

وثيقة وكالة شرعية من الورثة إلى الوكيل الشرعي. والتي يجب أن تكون بموافقة جميع الورثة على نقل الوكالة إلى ذلك الوكيل الشرعي.

-إحضار شهادة الوفاة الأصلية للوكيل.

إجراءات نقل الكفالة من كفيل متوفى

-يقوم المكفول بإحضار أوراق صك حصر لورثة الكفيل، ووكالة شرعية وصورة شهادة الوفاة للكفيل.

-يتوجه الوكيل الشرعي إلى “الجوازات” ويقوم بعمل إجراءات نقل الكفالة من المتوفي إليه. وبالتالي يصبح المقيم على كفالة ذلك الوكيل الشرعي.

-بعد نقل الكفالة يمكن للمقيم ترك البلاد ومغادرة المملكة بعد الحصول على موافقة الوكيل الشرعي. وتقديم ما يثبت خلو طرفه من أي التزامات تجاه ذلك الكفيل.

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رسوم نقل الكفالة عند وفاة الكفيل

في حالة نقل الكفالة إلى الكفيل الشرعي بموافقة باقي الورثة لا توجد رسوم لهذه الإجراءات. أما إذا رغب المكفول في نقل كفالته إلى كفيل آخر فإنه يقوم بدفع رسوم نقل الكفالة. وهي 2000 ريال عند نقل الكفالة في المرة الأولى. و4000 ريال عند نقل الكفالة للمرة الثانية. و000 ريال للنقل في المرة الثالثة.