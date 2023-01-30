الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته كمية من “الحشيش”
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مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته كمية من “الحشيش”

مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته كمية من “الحشيش”

مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته كمية من “الحشيش”
٠٧:٢١:٣٣ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان، عثر بحوزته على كمية من مادة الحشيش المخدر.

إحالته إلى النيابة العامة

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المقبوض عليه عثر بحوزته على 41.6 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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3 مقيمين من الجنسية السودانية

وفي وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (81,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، إن مادة “الشبو” قاتلة وقنبلة موقوتة وتسبب الأذى لمتعاطيها والآخرين.

وأضاف “اللحيدان” في مداخلة على قناة “الإخبارية” أن مادة “الشابو” أو ما تعرف باسم “الكريستال أو الآيس أو الثلج” هي قنبلة موقوته ومؤذية للنفس والغير والحوادث كثيرة ومخيفة وبشعة.

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