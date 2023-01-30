نصائح للوالدين للتعامل مع الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم

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يشكو بعض الآباء والأمهات وأولياء الأمور من مشاكل تعلم الأطفال، وأحياناً يجد بعض الطفل صعوبات في التعلم والتحصيل الدراسي .

وفي هذا السياق، وجه عبدالله آل مشعان متخصص في صعوبات التعلم، نصائح مهمة للوالدين للتعامل مع الأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم.

وقال آل مشعان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “طفلك الذي لديه صعوبات تعلم هو بحاجة لتركيزك على نقاط قوته أكثر من نقاط احتياجه”.

جدول زمني للتعليم

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وأضاف “لا تجعل حياته وجدوله الزمني يدور حول صعوبات التعلم فقط ، ولا تجعل تعاملاتك وحواراتك معه مبنية على صعوبات التعلم فقط”.

وتابع عبدالله آل مشعان “ساعد الطفل في تخطي الصعوبات وقم بدعم ممارسته للعديد من الأنشطة في حياته وتحدث معه فيما يحب”.

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