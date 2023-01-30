الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني
نصائح للوالدين للتعامل مع الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم
كارثة حقيقية.. ارتفاع ضحايا فيضانات ماليزيا إلى أكثر من 2700 ضحية
هل يحل بناء أكبر ضاحية سكنية أزمة التضخم السكاني بالرياض؟ (فيديو)
إنقاذ حياة مقيم تعرض لأزمة صدرية بالرياض

الرئيسية

 /

الطفل

 /

نصائح للوالدين للتعامل مع الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم

نصائح للوالدين للتعامل مع الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم

نصائح للوالدين للتعامل مع الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم
٠٦:٥٩:٤٣ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يشكو بعض الآباء والأمهات وأولياء الأمور من مشاكل تعلم الأطفال، وأحياناً يجد بعض الطفل صعوبات في التعلم والتحصيل الدراسي .

وفي هذا السياق، وجه عبدالله آل مشعان متخصص في صعوبات التعلم، نصائح مهمة للوالدين للتعامل مع الأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم.

وقال آل مشعان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “طفلك الذي لديه صعوبات تعلم هو بحاجة لتركيزك على نقاط قوته أكثر من نقاط احتياجه”.

جدول زمني للتعليم

اقرأ أيضا:

16 علامة على معاناة طفلك من اضطراب الأكل.. تعرف عليها

4 خطوات لتعليم الطفل الجلوس في بدايات حياته

وأضاف “لا تجعل حياته وجدوله الزمني يدور حول صعوبات التعلم فقط ، ولا تجعل تعاملاتك وحواراتك معه مبنية على صعوبات التعلم فقط”.

وتابع عبدالله آل مشعان “ساعد الطفل في تخطي الصعوبات وقم بدعم ممارسته للعديد من الأنشطة في حياته وتحدث معه فيما يحب”.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لطفلك عند قراءة خمس آيات من القرآن الكريم يوميًا؟

12 علامة على إصابة طفلك بالاكتئاب.. تعرف عليها

الكلمات الدلالية:
التعلم الطفل تعليم الأطفال صعوبات التعلّم مشاكل تعليم الأطفال

مواد ذات صلة

المزيد
راقبوا أبناءكم.. تحذير من خطورة «الميتافيرس» على الأطفال

راقبوا أبناءكم.. تحذير من خطورة «الميتافيرس» على الأطفال

٠٢:٠٠ ص، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
للأمهات.. صحتك النفسية تؤثر في قدرة طفلك على الكلام

للأمهات.. صحتك النفسية تؤثر في قدرة طفلك على الكلام

٠٧:٤٠ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
للأمهات.. تعرفي على أهم الأعراض على مشاكل الأكل عند الأطفال

للأمهات.. تعرفي على أهم الأعراض على مشاكل الأكل عند الأطفال

١٢:٢٥ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠٢٣
الأمير فيصل بن سلمان يرعى حفل تكريم طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يرعى حفل تكريم طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

٠٤:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *