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كارثة حقيقية.. ارتفاع ضحايا فيضانات ماليزيا إلى أكثر من 2700 ضحية

كارثة حقيقية.. ارتفاع ضحايا فيضانات ماليزيا إلى أكثر من 2700 ضحية

كارثة حقيقية.. ارتفاع ضحايا فيضانات ماليزيا إلى أكثر من 2700 ضحية
٠٦:٥٢:١٨ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية جوهر الماليزية إلى 2729 شخصا.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، ذكرت لجنة إدارة الكوارث بالولاية، أن أكبر حصيلة ضحايا كانت في ميرسينج، وبلغت 1007 أشخاص.

مستوى المياه

وأضافت أن مستوى المياه في هذه المناطق تجاوز الحد الذي يعد خطرا بنحو 75. 2 متر مقارنة بالمستوى الطبيعي وهو 2.2 متر.

الأكثر تضررًا

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن لجنة إدارة الكوارث بالولاية أن أكبر حصيلة ضحايا سجلت في ميرسينج، وبلغت 1007 أشخاص، تليها باتو باهات 771 وكلوانج 422 شخصا.

وأوضحت اللجنة أن مركز الإغاثة في بوليتيكنيك ميرسينج يضم أكبر عدد من الأشخاص، بلغ 353 شخصا من منطقتي كامبونج شي ووك وكامبونج سري بانتاي.

إغلاق 3 مراكز إغاثة

وأضافت بأنه أغلقت 3 مراكز إغاثة موقتة، اثنان في سيجامات ومركز في موار.

وأشارت إلى أن مستوى المياه في سونجاي إيداو في ميرسينج تجاوز الحد الذي يعد خطرا بنحو 2,75 متر.

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الكلمات الدلالية:
اخبار ماليزيا فيضانات فيضانات ماليزيا كارثة إنسانية

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