الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة
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إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة

إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة

إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة
٠٧:٠٤:٤٣ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي : “تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في اقتصاد المملكة”.

وأضاف السعدي أنه من خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين. ويُعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالًا رائعًا للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد”.

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150 استثمارًا

ويشجع برنامج اكتفاء الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة، ومنذ الانطلاق، تم تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة. كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدربا سعوديا.

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