هل لديك ميول معادية؟.. تعرف على أهم الأعراض

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يتسم الشخص السيكوباتي بسلوكه المعادى للمجتمع والناس، والفقر العام فى الانفعالات، والبعد عن العلاقات الشخصية، وهو ليس شخصية منعزلة، بل موجودة وسط المجتمع، له أصدقاء وزملاء وحتى شركاء.

ويوصف عادة بأنه ما يكون متلاعبًا ومخادعًا ومتهورًا، لا يهتم بمشاعر الآخرين، وغالبًا ما يبرر الأخطاء التي يرتكبها، ويعتقد أن أفعاله مبررة ولا يشعر بأي ندم على أي ضرر وقع.

ومثل الاضطرابات الشخصية الأخرى، تتفاوت درجة السيكوباتية وتنوع في الشدة: من التنمر العرضي إلى ارتكاب جرائم القتل.

ويمكن من خلال الإجابة على 27 سؤالًا تدور حول كيفية التفاعل مع الآخرين والعالم المحيط اكتشاف ما إذا كان شخص ما سيكوباتيًا من عدمه، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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أعراض اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

يتم تشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع بعد تقييم نفسي دقيق ومفصل.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، يعاني الشخص المصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع من الأعراض التالية:

-يستغل أو يتلاعب أو ينتهك حقوق الآخرين

-يفتقر إلى القلق أو الندم أو الندم بشأن محنة الآخرين

-يتصرف بطريقة غير مسؤولة وتتجاهل السلوك الاجتماعي الطبيعي

-يجد صعوبة في الحفاظ على علاقات طويلة الأمد

-لا يستطيع السيطرة على غضبه

-يفتقر إلى الشعور بالذنب، أو لا يتعلم من أخطائه

-إلقاء اللوم على الآخرين في مشاكل حياته

-يخرق القانون مرارًا وتكرارًا

علاج اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

يقول الخبراء إن اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع تدوم مدى الحياة، لكن البعض يعتقد أنه يمكن علاجها وحتى الشفاء منها.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية، تشير الدلائل إلى أن السلوك يمكن أن يتحسن بمرور الوقت مع العلاج، حتى لو بقيت الخصائص الأساسية مثل الافتقار إلى التعاطف.

تُستخدم العلاجات الحوارية، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أحيانًا لعلاج اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.

ويمكن للبرامج المجتمعية أن تكون طريقة علاج فعالة طويلة الأمد للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع، كما يقول الأطباء.

ويعالج العلاج الاجتماعي مخاطر تعرض الشخص للإساءة، ويعمل على تلبية احتياجاته العاطفية والنفسية.

وهناك القليل من الأدلة التي تشير إلى استخدام العقاقير لعلاج اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. لكن بعض الأدوية المضادة للذهان والاكتئاب يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات.