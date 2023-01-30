الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية على مركز ناوان بالمخواة
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شاهد.. حالة مطرية على مركز ناوان بالمخواة

شاهد.. حالة مطرية على مركز ناوان بالمخواة

شاهد.. حالة مطرية على مركز ناوان بالمخواة
٠٦:١٥:٣٥ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية على مركز ناوان بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر المقطع، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى مركز ناوان في المخواة وتحديداً على طريق “ناوان – المخواة”، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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