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بالفيديو.. مواطن ينقذ قنفذاً علق في الطين وكاد يفقد حياته
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بالفيديو.. مواطن ينقذ قنفذاً علق في الطين وكاد يفقد حياته

بالفيديو.. مواطن ينقذ قنفذاً علق في الطين وكاد يفقد حياته

بالفيديو.. مواطن ينقذ قنفذاً علق في الطين وكاد يفقد حياته
٠٦:٠٩:٥٥ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام مواطن بإنقاذ قنفذ علق في الطين، وكاد يفقد حياته.

وظهر المواطن، في المقطع يحاول جاهدا، تحرير القنفذ الصغير من الطين، دون جدوى، وحاول المواطن مرارًا وتكرارا تحرير القنفذ دون أن يسبب أي أضرار.

وفعلا وبعد عدة محاولات نجح الرجل في إنقاذ القنفذ من الطين ونقله إلى منطقة يابسة بعيدا عن الماء.

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القنفذ يعود للحركة

وحاول الرجل تحريك القنفذ الذي عجز عن الحركة بسبب ثقل الطين على جسده.

وعلى الفور بادر الرجل بإحضار الماء وتسليطه على جسد القنفذ لتحريره من الطين ليتمكن القنفذ في النهاية من الحركة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع المتداول، وأثنوا على سلوك الرجل ورحمته بهذا القنفذ الصغير، داعين له بحسن القبول.

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