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الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على منطقة تبوك حتى غد الثلاثاء
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الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على منطقة تبوك حتى غد الثلاثاء

الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على منطقة تبوك حتى غد الثلاثاء

الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على منطقة تبوك حتى غد الثلاثاء
٠٥:٤٨:٢٢ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيها، توقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة تبوك.

نشاط في الرياح السطحية

وأوضح التنبيه أن الحالة تشمل تبوك، وتيماء، والوجه، وأملج، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وشبة انعدام في الرؤية.

وتوقع “الأرصاد” أن تستمر الحالة على تبوك وتيماء، حتى الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الثلاثاء الموافق 31 من يناير الجاري، أما الوجه وأملج، فتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.

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أمطار المدينة المنورة

ونبه “الأرصاد” من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة المجينة المنورة، تشمل العلا، والعيص، وخيبر، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة 4 عصرا يوم غد الثلاثاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الاثنين، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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